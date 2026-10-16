© NGR - Next Generation Recyclingmaschinen GmbH

NGR 的回收解决方案实现了塑料加工的“零废料生产”，这些废料可以转化成高质量的新的塑料颗粒，包括消费后塑料。新型加工技术液态缩聚 (LSP)可以保证PET 材料在加工过程中的质量与新产品相同，并且 100% 符合食品包装要求（即进行了升级改造）。

单向经济转变为循环经济是未来世界一项重要的任务， NGR正为此尽自己的一臂之力。作为塑料行业的技术领导者，NGR 一直致力于将塑料变成人类后代的宝贵材料。

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