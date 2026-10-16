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NGR - Next Generation Recyclingmaschinen GmbH

简介
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用塑料回收技术创造美好未来：为塑料加工行业量身定制的回收设备。满足您，激发您。

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联系方式

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总部

NGR - Next Generation Recyclingmaschinen GmbH
Gewerbepark 22
4101 Feldkirchen an der Donau
奥地利
+437233701070
+437233701072
info@ngr-world.com
https://www.ngr-world.com
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关于公司

公司介绍

NGR 的回收解决方案实现了塑料加工的“零废料生产”，这些废料可以转化成高质量的新的塑料颗粒，包括消费后塑料。新型加工技术液态缩聚 (LSP)可以保证PET 材料在加工过程中的质量与新产品相同，并且 100% 符合食品包装要求（即进行了升级改造）。

单向经济转变为循环经济是未来世界一项重要的任务， NGR正为此尽自己的一臂之力。作为塑料行业的技术领导者，NGR 一直致力于将塑料变成人类后代的宝贵材料。

产品图片
© NGR - Next Generation Recyclingmaschinen GmbH
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商业机会

商业机会

满足各种需求的下一代回收设备

NGR - 只需提前一步

NGR 为塑料的可持续加工提供智能的、面向未来的塑料回收技术，为更美好的未来做出贡献。为此，NGR 研发出了全新、高效的塑料回收工艺。可用于工业后回收、PET 制备和回收以及消费后回收。

由超过 75 个独立销售伙伴组成的全球网络能在当地给您提供服务。奥地利、美国和中国的 NGR 客户服务中心以及实验室也可以为您提供及时的帮助。

中国销售合作伙伴联系方式：

Tao Ming
Elpotec Industry Equipment (BeiJing) Co., Ltd
Building3#F 1D-01, Guang Lian Industrial Park Tongzhou District
Peking
China
+86 10 80574799
taoming@elpotec.com
http://www.elpotec.com
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