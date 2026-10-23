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Schneiders Bekleidung Gesellschaft m.b.H. in Liqu.
简介
Schneiders服装有限公司于1946年在萨尔茨堡成立，为时尚男女设计时尚和独特款式。公司的高档服饰系列，运用卓越工艺将传统与现代相结合。作为家族企业，Schneiders被誉为欧洲的“罗登缩绒厚呢服饰专家”。
1992年，高端服饰品牌系列“Kleidermanufaktur Habsburg”推出。“Noblesse Oblige”的灵感来源于帝国时代的服装样式，包括传统狩猎服饰、传统服饰和礼服。
联系方式
联系方式
总部
Schneiders Bekleidung Gesellschaft m.b.H. in Liqu.
Aribonenstraße 27
5020 Salzburg
奥地利