Seal Maker Produktions- und Vertriebs GmbH
联系方式
联系方式
总部
Seal Maker Produktions- und Vertriebs GmbH
Viktor-Kaplan-Allee 7
7025 Pöttelsdorf
奥地利
7025 Pöttelsdorf
奥地利
关于公司
公司介绍
Seal Maker是一家全球制造商，生产用于所有工业部门的高品质半成品、数控车床和密封件。数控成套系统配有专用软件，用于快速经济地将半成品进一步加工成液压和气动密封件以及塑料零件。单件和大批量产品均可在最短的时间内完成生产。
除了保证制造产品的质量外，Seal Makers的特殊优势还在于服务、定制产品生产的灵活性、交货期快速性以及订单处理的可靠性。
商业机会
商业机会
创新的密封技术
从转向密封到全球密封系统
通过Seal Maker的SML完整系统，密封件经销商拥有一个制造系统，能够在尽可能短的时间内生产液压和气动密封件以及塑料零件。具有成本效益且量身定制，既可以生产单件产品，也可以生产批量较大的系列产品。凭借“独特的行业解决方案”，Seal Maker为要求高可靠性、高性能和高性价比的苛刻行业提供量身定制的密封解决方案。