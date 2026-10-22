© Seal Maker Produktions- und Vertriebs GmbH

Seal Maker是一家全球制造商，生产用于所有工业部门的高品质半成品、数控车床和密封件。数控成套系统配有专用软件，用于快速经济地将半成品进一步加工成液压和气动密封件以及塑料零件。单件和大批量产品均可在最短的时间内完成生产。

除了保证制造产品的质量外，Seal Makers的特殊优势还在于服务、定制产品生产的灵活性、交货期快速性以及订单处理的可靠性。

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