Swarovski-Optik AG & Co KG
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总部
Swarovski-Optik AG & Co KG
Daniel Swarovski Straße 70
6067 Absam
奥地利
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关于公司
公司介绍
SWAROVSKI OPTIK 隶属于施华洛世奇集团。该奥地利公司成立于1949年，专门从事高精度远距光学设备的研发与制造。其双筒望远镜、观测望远镜、瞄准镜及光电设备在全球范围内广受高端用户青睐。公司的成功源于持续的创新能力、卓越的产品品质与价值，以及兼具功能性与美学的设计理念。尊重自然是企业文化的重要基石，并通过环保生产和对精选自然保护项目的长期投入得以体现。
商业机会
商业机会
最高精度远距光学设备——蒂罗尔制造
卓越光学，源自对品质的绝不妥协
除了卓越的光学性能，更重要的是对实际应用需求的深刻理解。从研发到交付的每一个决策，都以那些在严苛环境下使用我们远距光学设备用户的需求为导向。每一个零部件以及每一台设备本身，都必须经过严格的质量检测。最终成果体现在我们的产品之中，例如 NL Pure、CL Companion 和 CL Curio。