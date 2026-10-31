© Verival Bio GmbH

1993年以来，VERIVAL 一直扎根于蒂罗尔阿尔卑斯山区，专注于提供高品质有机早餐产品。在我们的自有工厂内，一支对早餐充满热情的专业团队用心甄选有机原料，匠心打造麦片粥、格兰诺拉、穆兹利及谷物麦片——让均衡营养、便捷制作与绝佳美味合而为一。

产品线兼具经典与创新，强调全谷物、膳食纤维与植物蛋白。100%有机认证，多款产品同时满足纯素与无麸质需求。

从阿尔卑斯走向世界——VERIVAL现已登陆奥地利及国际市场的零售、餐饮与电商渠道。