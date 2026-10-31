Verival Bio GmbH
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总部
Verival Bio GmbH
Sportplatzweg 7
6336 Langkampfen
奥地利
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奥地利
关于公司
公司介绍
1993年以来，VERIVAL 一直扎根于蒂罗尔阿尔卑斯山区，专注于提供高品质有机早餐产品。在我们的自有工厂内，一支对早餐充满热情的专业团队用心甄选有机原料，匠心打造麦片粥、格兰诺拉、穆兹利及谷物麦片——让均衡营养、便捷制作与绝佳美味合而为一。
产品线兼具经典与创新，强调全谷物、膳食纤维与植物蛋白。100%有机认证，多款产品同时满足纯素与无麸质需求。
从阿尔卑斯走向世界——VERIVAL现已登陆奥地利及国际市场的零售、餐饮与电商渠道。
商业机会
为加快国际化发展步伐，VERIVAL现诚邀长期稳定、具有专业能力的销售与贸易合作伙伴，涵盖零售、批发、餐饮及电子商务领域。我们期待与同样热爱高品质有机食品的您携手，共同推动VERIVAL品牌在目标市场的持续拓展与提升。
商业机会
VERIVAL —— 健康早餐，如此简单。
从蒂罗尔走向世界，只为更好开启每一天。
为加快国际化发展步伐，VERIVAL现诚邀长期稳定、具有专业能力的销售与贸易合作伙伴，涵盖零售、批发、餐饮及电子商务领域。我们期待与同样热爱高品质有机食品的您携手，共同推动VERIVAL品牌在目标市场的持续拓展与提升。
针对海外市场，VERIVAL精选畅销款麦片粥、格兰诺拉和谷物麦片，提供英文包装，全线产品均符合100%有机、纯素、无麸质标准。