Keringer massiv wine GmbH

Robert 与 Marietta Keringer 共同经营位于门希霍夫（Mönchhof）的 Keringer 酒庄。门希霍夫是奥地利历史最悠久的葡萄种植村镇之一，地处新锡德尔湖（Neusiedlersee）葡萄酒产区核心地带。酒庄每年加工来自超过 100 公顷葡萄园的优质葡萄。

酒庄屡获国内外权威奖项，包括 15 次荣获柏林葡萄酒大奖赛（Berliner Wine Trophy）“奥地利最佳生产商”称号，3 次获评奥地利葡萄酒挑战赛（AWC）“全球最佳茨威格葡萄（Zweigelt）生产商”，其 Massiv Red 在 2026 年 Mundus Vini 大赛中荣获“Best of Show Austrian Red（奥地利最佳红葡萄酒）”称号。此外，酒庄还多次获得奥地利 SALON 葡萄酒大赛及布尔根兰州葡萄酒评选大奖，并于 2021 年获得 FALSTAFF Grand Prix 冠军，以及 10 次摘得 Golden League“最佳生产商（100公顷以下）”桂冠。

这位富有创新精神的酿酒师尤其以两大标志性葡萄酒系列闻名：MASSIV® 顶级混酿系列（TOP Cuvées MASSIV® ）和 100 DAYS 系列。