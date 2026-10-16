WFL Millturn Technologies GmbH & Co. KG
简介
联系方式
联系方式
总部
WFL Millturn Technologies GmbH & Co. KG
Wahringerstraße 36
4030 Linz
奥地利
4030 Linz
奥地利
关于公司
公司介绍
WFL Millturn Technologies GmbH & Co. KG 是全球整体加工领域的领先供应商。
作为全球唯一一家专注于生产多功能车-钻-铣复合加工中心的制造商，WFL 完全集中力量于该领域研发与制造。其品牌名 “MILLTURN” 今日已成为众多高科技企业中代表最高精度复杂零部件制造的核心加工装备的代名词。
MILLTURN 加工中心采用模块化结构设计，并可提供客户化的专用解决方案，确保设备能够完美适配各类加工任务。
商业机会
商业机会
复合式整体加工中心
车-钻-铣一体化复合加工中心（MILLTURN 系列）
通过采用全球最先进、最稳定的机床设计理念，实现整体复合加工，并提供高端的交钥匙加工解决方案。
利用单台 MILLTURN 机床及其车削、钻削、铣削复合加工能力，实现对传统分散式生产车间的现代化改造，并集成深孔钻削、使用长度 1000–2500 mm 的镗杆进行无振动内车削以及微米级工件测量等功能。
如有意向，请联系中国分公司：
Mrs. Jessie Liu
WFL MILLTURN TECHNOLOGIES GmbH&Co. KG
WFL MILLTURN TECHNOLOGIES GmbH&Co. KG
F7K, Oriental Kenzo Business Building No.48 Dongzhimenwai Street
100027 Beijing
Dongcheng District
China
100027 Beijing
Dongcheng District
China