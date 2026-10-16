WFL Millturn Technologies GmbH & Co. KG 是全球整体加工领域的领先供应商。

作为全球唯一一家专注于生产多功能车-钻-铣复合加工中心的制造商，WFL 完全集中力量于该领域研发与制造。其品牌名 “MILLTURN” 今日已成为众多高科技企业中代表最高精度复杂零部件制造的核心加工装备的代名词。

MILLTURN 加工中心采用模块化结构设计，并可提供客户化的专用解决方案，确保设备能够完美适配各类加工任务。

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