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Wolftank Group
简介
Wolftank-Adisa控股公司是一家运营超过30年的国际集团公司，它专注于技术环保中的三个业务领域：
1）工业翻新：使用双层储油罐实现加油站和储油罐（TERMINALS，REFINERIES，DEPOTS）的改造，以达到环境保护的目的。
2）土壤和地下水修复：100%清理化学设备和罐体。
3）加油站的全方位服务：用设备和技术实现LNG加气站、汽油/柴油加油站以及充电站从规划到交付的完整流程。合作对象包括所有大型的能源公司：如OMV，埃克森美孚ExxonMobil，壳牌Shell，TOTAL，ENI，SNAM，BP，Q8等。
联系方式
联系方式
总部
Wolftank Group
Leopoldstraße 2
6020 Innsbruck
奥地利