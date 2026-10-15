全球首款“隐形”人工耳蜗来自奥地利

这家奥地利医疗科技企业的故事始于50多年前的维也纳工业大学。自成立以来， MED-EL 一直致力于开创性技术研发与持续创新，不断改善听力受损人士的生活质量和听觉体验。如今，公司推出了全球首款也是目前唯一一款完全隐形的人工耳蜗植入系统，其所有组件均被完全植入皮肤之下。

对于轻度至中度听力损失患者，传统助听器通过放大声波振动来增强声音，但对于更严重的听力障碍，这种方式往往效果有限。此时，人工耳蜗便发挥关键作用。它能够绕过受损的内耳结构，直接刺激听神经。声音首先被接收器捕捉并传输至植入装置，随后由植入体通过电脉冲刺激耳蜗，再由听神经将信号传送至大脑，大脑最终将这些信号处理并感知为声音。

作为一家家族企业，MED-EL 由 Ingeborg Hochmair 和 Erwin Hochmair 创立。两位创始人于1975年开始研发人工耳蜗，并于1977年成功完成首例植入手术。时至今日，现代人工耳蜗技术依然建立在这一开创性成果的基础之上。

早在研发初期，团队便提出打造一款从外观完全看不出来的人工耳蜗植入系统。研究人员相信，这不仅能满足患者对美观的需求，更能够带来积极的心理和社会效益。然而，适用于此类装置的电池和麦克风技术长期难以实现。例如，当传感器被置于皮肤下时，声音质量会发生变化，而如何克服这一难题，成为研发过程中最大的挑战之一。

经过长达15年的研发投入，MED-EL 如今终于成功推出首款完全皮下植入式人工耳蜗。目前，全球已有约40名患者从这项技术中受益。最近，首位并非作为临床研究对象的患者也顺利接受了植入手术。

对于听力受损人士而言，这款新产品为实现更加自主、自由和高质量的生活迈出了重要一步。由于所有部件均植入体内，患者不仅可以在夜间持续佩戴，还能够在游泳或其他水下活动时正常使用。此外，即便在充电过程中，系统依然能够保持正常运行。

MED-EL 还凭借其在发展中国家和新兴市场开展的国际项目，荣获今年的 TRIGOS 奖（奥地利企业社会责任奖）。公司通过系统性的举措推动当地听力健康体系建设，重点涵盖专业人员培训、听力问题早期诊断以及知识共享的普及与推广。

通过这些国际项目，MED-EL 正在全球范围内践行其使命：消除听力障碍带来的沟通壁垒，帮助更多患者提升生活质量。





