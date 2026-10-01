奥地利在 2026 年世界技能大赛（WorldSkills 2026）上斩获 10 枚奖牌

世界技能大赛（WorldSkills）每两年举办一次。作为职业技能领域的“世界锦标赛”，来自全球各地的青年技能人才在赛场上展示他们所掌握的专业知识和技能。在60多个竞赛项目中，参赛选手需要充分运用所学知识和实践能力，在为期4天的比赛中完成与其专业领域相关的考核作品和项目任务。

第48届世界技能大赛于今年在中国上海举行。

奥地利代表队今年表现出色，共斩获10枚奖牌，其中包括4枚银牌和6枚铜牌。遗憾的是，本届赛事奥地利代表队未能获得金牌。对于那些虽未登上领奖台，但表现同样卓越的选手，世界技能大赛也设有专门表彰。凡获得至少700分（满分800分）的参赛者，均可获得“优胜奖”。本届比赛中，奥地利选手共收获了20“优胜奖”。

© SkillsAustria/Wieser/Slovencik





竞争十分激烈，而最终结果往往与体育赛事一样，除了实力之外，也需要一点运气。今年，中国再次位居国家奖牌榜首位。奥地利则在国际排名中位列第7，在欧洲排名中位居第3，仅次于瑞士和法国。在来自80个国家和地区、约1,400名选手同场竞技的情况下，这无疑是一项令人瞩目的成绩，奥地利代表队为此感到自豪。 奥地利青年技能人才以坚定的投入精神和饱满的热情，在世界技能大赛这一职业教育领域最重要的国际舞台上充分展示了自身实力，有力彰显了奥地利作为优质职业教育和技能人才培养国家的卓越水平。





ADVANTAGE AUSTRIA 向奥地利代表队表示热烈祝贺，并特别向所有获得表彰的选手致以诚挚祝贺，祝贺他们取得这一优异成绩！





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下一届世界技能大赛（WorldSkills）将于 2028 年在日本爱知县（Aichi）举行。

在此之前，2027 年欧洲技能大赛（EuroSkills）将在德国杜塞尔多夫（Düsseldorf）举办。

