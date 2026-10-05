奥地利的道路交通规则和交通示意标志与其它欧洲国家大致相同。在奥地利的所有高速公路和快车道上都必须履行 养路费义务。
机动车辆规定
机动车辆过境时不需要海关文件。如果持有外国驾照，可以在奥地利驾驶机动车辆一年。奥地利承认所有欧洲经济区成员国和欧盟成员国的驾照。如果其它国家游客的所在国并未和奥地利签订这方面的协议，这些游客必须持有一张国际驾照。或者需要本国驾照的德语译文。相关信息可以咨询当地的汽车俱乐部 ÖAMTC（奥地利汽车摩托车旅游俱乐部）和 ARBÖ（奥地利机动车与自行车协会）。外国机动车辆的后面必须标有所在国国籍标志。
入境时，除了油箱内已有的燃料外，还可以在储备邮箱中免税加入 10 升 燃料。居住在欧盟以外国家的游客可以出于私人目的在欧盟境内免税以任何形式使用自己的汽车，期限为 6 个月。使用之后，必须将私人汽车保持原样带出奥地利境外。
时速的限定
最高时速（如果交通示意标志未做其它标识）：
私家车和摩托车：
- 外地公路：100公里/小时
- 高速公路：130公里/小时
- 本地公路：山间：50公里/小时
载重不超过 3,500 公斤 的野营车：
- 本地公路：50公里/小时
- 外地公路：100公里/小时
- 高速公路：130公里/小时
带挂斗（不超过 750 公斤 ）的私家车（载重量不超过 3.5 吨）：
- 本地公路：50公里/小时
- 高速公路和快车道：100公里/小时
带挂斗（超过 750 公斤）的私家车（载重量不超过 3.5 吨）：
- 本地公路：50公里/小时
- 外地公路：80公里/小时
- 高速公路：100公里/小时
公共汽车：
- 本地公路：50公里/小时
- 外地公路：80公里/小时
- 高速公路：100公里/小时（规定高速公路路段22点到5点间最高时速只能为90公里/小时）。
强制性应急车道
从2012年1月1日起，奥地利境内所有高速公路和快速路上行驶的车辆都需要遵守强制性应急车道规定。这一车道可以在交通事故发生时，让紧急救援车辆在更短的时间内赶到事故地点。更多有关信息，请见网站 www.asfinag.at/en/traffic-road-safety/traffic-management/the-emergency-corridor/.
警戒背心
在 奥地利封锁点之外的公路，必须履行警戒背心义务。也就是说，汽车驾驶员必须随时携带反光的警戒背心，如果出现事故或者在进入车行道时发生故障，驾驶员必须穿上警戒背心。这里涉及到双重义务，如果违反可能受到双重惩罚。 交通检查时，交警可以要求驾驶员出示警戒背心。
车内的儿童
4 岁以下、高度不超过 150 公分的儿童必须乘坐儿童专座。在载客汽车和家用汽车上（或者在所谓的“小巴”上），一个座位只能坐一个儿童，必须对儿童的年龄和高度进行确认。
驾车时的体内酒精含量
在奥地利，血醇含量不得超过 0.5‰ 。如果血醇含量超过这一界限，可以处以罚款，在某些情况下还可以吊销驾照。
安全带
在奥地利，驾车时必须系好安全带。
在车内打电话
在驾车期间，只能使用免提设备接听电话。安装免提设备时，必须保证所有部件都能通过单手操作，而且必须保证在任何时候都不会影响到方向盘。
有关摩托车驾驶员的规定
在奥地利，在单行的机动车上必须佩戴头盔。日间驾驶摩托车时，近光灯必须要打开。高速公路缴费卡必须贴在车上。
燃料
奥地利的所有加油站都提供 91 ＃无铅普通汽油、欧陆高级汽油（ 95 ＃无铅汽油）和超级加无铅汽油（ 98 ＃无铅汽油）。奥地利禁止销售含铅汽油，没有尾气处理器的车辆可以在加油站购买添加物（添加剂）。
交通事故，故障
如果交通事故出现人员伤亡，必须立即通知警方，在只有物质损失的情况下，如果无法证实双方的身份，则必须立即通知警方。 ÖAMTC（奥地利汽车摩托车旅游俱乐部）和 ARBÖ（ 奥地利机动车与自行车协会） 全天候为机动车驾驶员提供所需的故障排除服务（非会员需支付相应的费用）。
|紧急呼叫号码（无需预拨）：
|欧盟通用报警电话
|112
|火警
|122
|报警
|133
|急救 / 急救医生
|144
|医生急呼
|141
|山地救援
|140
|ÖAMTC （奥地利汽车摩托车旅游俱乐部）故障排除服务
|120
|ARBÖ （奥地利机动车与自行车协会）故障排除服务
|123
交通新闻
Ö3 电台每隔半小时就会对奥地利和接壤国家主要交通连线的交通信息进行播报。在出现紧急危险时（例如：反向行驶），电台将紧急插播这一情况，并将消息传送到其它所有 ORF 电台。
以全天候拨打电话号码 0800 600 601 获取交通信息（奥地利境内免费）。通过拨打收费服务号码 0900 600 600 ，可以在电话里收听最新的交通新闻。详情可登陆 oe3.ORF.at.
奥地利航空公司 是奥地利最大的航空公司，拥有到达130个目的地的全球航线网络。其中在中欧和东欧的航线网络尤为密集。奥地利航空公司隶属于德国汉莎航空集团同是也是星空联盟的成员之一。
航线服务
您可以通过 您的航线 了解相关信息。
从外国/国际机场开始旅程
这些机场都开设了国际航线：
这些机场之间每天都会有国内航线。
主要航班情况查询： T.: +43 1 7007 22233
维也纳机场巴士服务
CAT 机场快捷列车将维也纳市中心（维也纳中心火车站）和维也纳机场连接在一起，行程仅为 16 分钟：运行时刻表
您可登陆 维也纳飞机场 查询维也纳航空公司的时刻表和价目表，此外，您还可以了解轻轨、出租车、租用汽车和巴士服务的信息。
ÖBB（奥地利联邦铁路局） 和 WESTbahn 为您在奥地利搭乘火车旅游提供多种富有吸引力的车票选择。
您知道吗？您可以在搭乘火车的同时托运自己的汽车或摩托车，以避免自己在高速公路上驾驶带来疲劳。
Tauern（陶恩）铁路汽车列车
奥地利联邦铁路局陶恩铁路汽车运输系统 为您提供陶恩隧道（Tauern tunnel）线路的汽车或摩托车托运服务。途经伯克施坦（Böckstein）、马尔尼茨（Mallnitz）、上菲拉赫（Obervellach），12公里。
更多详细信息，如运输和安全规定等，请参见“陶恩铁路汽车运输 (PDF, 0.7MB) ” 手册。
信息
若想获取更多时刻表信息或者订票可登陆 ÖBB-Austrian Railway website 此外，可以拨打＋ 43 5 1717 致电 ÖBB （奥地利联邦铁路局）呼叫中心，或者也可在火车站、旅行社和汽车俱乐部的售票窗口咨询时刻表信息或者订票。
如果要游览奥地利，可以乘坐很多种交通工具。在这里，您可以了解一些可以让您的旅途更舒适、更放松的交通工具。
轮船
在多瑙河的各个河段上都有轮船。此外，奥地利各湖上都设有专线以及度假线。详情请点击下列链接：
公共汽车
ÖBB邮政公共汽车有限公司在奥地利境内运营着800条公交线路以及21.200火车站。基本上所有的旅游景点都可以搭乘公共汽车抵达。
出租车
大城市的出租车都装有经官方检定的计价表。出租车按照行驶公里数以及行驶时间计价。维也纳出租车的相关信息
从维也纳乘出租车到机场（预定时，请说明要求预定的是“机场出租车”），需要额外支付约 18 欧元的出租车返程费。
机场出租车 是自有的、只用于往返机场的出租车，机场出租车在 Schwechat （什未沙特）机场定点待客。要乘坐出租车，必须事先预定，而且需要支付空驶费（包括行李），但无需支付附加费。
登山索道
奥地利约有 3.000 辆 缆车，滑雪缆车和上山吊车 。其中许多都可以到达 3,000 米 高处。