高速公路、快车道、联邦公路网把奥地利和邻国连接在一起。所有主要交通连线的过境点（高速公路和联邦公路过境点）都 24 小时开放。

奥地利的道路交通规则和交通示意标志与其它欧洲国家大致相同。在奥地利的所有高速公路和快车道上都必须履行 养路费义务。

机动车辆规定

机动车辆过境时不需要海关文件。如果持有外国驾照，可以在奥地利驾驶机动车辆一年。奥地利承认所有欧洲经济区成员国和欧盟成员国的驾照。如果其它国家游客的所在国并未和奥地利签订这方面的协议，这些游客必须持有一张国际驾照。或者需要本国驾照的德语译文。相关信息可以咨询当地的汽车俱乐部 ÖAMTC（奥地利汽车摩托车旅游俱乐部）和 ARBÖ（奥地利机动车与自行车协会）。外国机动车辆的后面必须标有所在国国籍标志。

入境时，除了油箱内已有的燃料外，还可以在储备邮箱中免税加入 10 升 燃料。居住在欧盟以外国家的游客可以出于私人目的在欧盟境内免税以任何形式使用自己的汽车，期限为 6 个月。使用之后，必须将私人汽车保持原样带出奥地利境外。





时速的限定

最高时速（如果交通示意标志未做其它标识）：

私家车和摩托车：

外地公路：100公里/小时

高速公路：130公里/小时

本地公路：山间：50公里/小时

载重不超过 3,500 公斤 的野营车：

本地公路：50公里/小时

本地公路：50公里/小时 外地公路：100公里/小时

外地公路：100公里/小时 高速公路：130公里/小时





带挂斗（不超过 750 公斤 ）的私家车（载重量不超过 3.5 吨）：

本地公路：50公里/小时

本地公路：50公里/小时 高速公路和快车道：100公里/小时





带挂斗（超过 750 公斤）的私家车（载重量不超过 3.5 吨）：

本地公路：50公里/小时

本地公路：50公里/小时 外地公路：80公里/小时

外地公路：80公里/小时 高速公路：100公里/小时





公共汽车：

本地公路：50公里/小时

本地公路：50公里/小时 外地公路：80公里/小时

外地公路：80公里/小时 高速公路：100公里/小时（规定高速公路路段22点到5点间最高时速只能为90公里/小时）。



强制性应急车道

从2012年1月1日起，奥地利境内所有高速公路和快速路上行驶的车辆都需要遵守强制性应急车道规定。这一车道可以在交通事故发生时，让紧急救援车辆在更短的时间内赶到事故地点。更多有关信息，请见网站 www.asfinag.at/en/traffic-road-safety/traffic-management/the-emergency-corridor/.



警戒背心

在 奥地利封锁点之外的公路，必须履行警戒背心义务。也就是说，汽车驾驶员必须随时携带反光的警戒背心，如果出现事故或者在进入车行道时发生故障，驾驶员必须穿上警戒背心。这里涉及到双重义务，如果违反可能受到双重惩罚。 交通检查时，交警可以要求驾驶员出示警戒背心。



车内的儿童

4 岁以下、高度不超过 150 公分的儿童必须乘坐儿童专座。在载客汽车和家用汽车上（或者在所谓的“小巴”上），一个座位只能坐一个儿童，必须对儿童的年龄和高度进行确认。



驾车时的体内酒精含量

在奥地利，血醇含量不得超过 0.5‰ 。如果血醇含量超过这一界限，可以处以罚款，在某些情况下还可以吊销驾照。



安全带

在奥地利，驾车时必须系好安全带。



在车内打电话

在驾车期间，只能使用免提设备接听电话。安装免提设备时，必须保证所有部件都能通过单手操作，而且必须保证在任何时候都不会影响到方向盘。



有关摩托车驾驶员的规定

在奥地利，在单行的机动车上必须佩戴头盔。日间驾驶摩托车时，近光灯必须要打开。高速公路缴费卡必须贴在车上。



燃料

奥地利的所有加油站都提供 91 ＃无铅普通汽油、欧陆高级汽油（ 95 ＃无铅汽油）和超级加无铅汽油（ 98 ＃无铅汽油）。奥地利禁止销售含铅汽油，没有尾气处理器的车辆可以在加油站购买添加物（添加剂）。



交通事故，故障

如果交通事故出现人员伤亡，必须立即通知警方，在只有物质损失的情况下，如果无法证实双方的身份，则必须立即通知警方。 ÖAMTC（奥地利汽车摩托车旅游俱乐部）和 ARBÖ（ 奥地利机动车与自行车协会） 全天候为机动车驾驶员提供所需的故障排除服务（非会员需支付相应的费用）。



紧急呼叫号码（无需预拨）： 欧盟通用报警电话 112 火警 122 报警 133 急救 / 急救医生 144 医生急呼 141 山地救援 140 ÖAMTC （奥地利汽车摩托车旅游俱乐部）故障排除服务 120 ARBÖ （奥地利机动车与自行车协会）故障排除服务 123





交通新闻

Ö3 电台每隔半小时就会对奥地利和接壤国家主要交通连线的交通信息进行播报。在出现紧急危险时（例如：反向行驶），电台将紧急插播这一情况，并将消息传送到其它所有 ORF 电台。

以全天候拨打电话号码 0800 600 601 获取交通信息（奥地利境内免费）。通过拨打收费服务号码 0900 600 600 ，可以在电话里收听最新的交通新闻。详情可登陆 oe3.ORF.at.

