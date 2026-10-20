ADVANTAGE AUSTRIA opäť zaujala na veľtrhu vzdelávania GAUDEAMUS 2026 v Bratislave

ADVANTAGE AUSTRIA aj tento rok zorganizovala spoločný rakúsky stánok na veľtrhu vzdelávania Gaudeamus - Akadémia v Bratislave. Veľtrh prilákal počas troch dní, od 6. do 8. októbra, takmer 12 500 študentov a viac ako 300 pedagógov.
Zástupcovia rakúskych vysokých škôl a univerzít využili túto príležitosť na predstavenie atraktívnych možností štúdia v Rakúsku, ako aj na informovanie o procese podávania prihlášok a prijímacom konaní. Kvalitu vzdelávania „made in Austria“ prezentovala ADVANTAGE AUSTRIA Bratislava v rámci troch prednáškových blokov, ktoré pripravila pre pedagógov a kariérnych poradcov.
Rakúsko si aj vďaka podpore iniciatívy go-international naďalej upevňuje svoju pozíciu atraktívnej študijnej destinácie. Vysoká kvalita vzdelávania, pestrá ponuka študijných odborov a geografická blízkosť robia z Rakúska čoraz zaujímavejšiu voľbu pre slovenských študentov.
Viac fotografií nájdete v našej fotogalérii: GAUDEAMUS - AKADEMIA BRATISLAVA 2026 | Education fair | Flickr
Foto: Vystavovatelia a organizačný tím ADVANTAGE AUSTRIA – Obchodná radkyňa Rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave Bettina Trojer (5. vľavo), koordinátorka stánku rakúskych vystavovateľov Martina Krišková (7. vľavo), Stanislav Planka (1. vľavo), praktikant Christof Bendekovics (2. vľavo) und Monika Kalusová (3. vľavo) | všetci ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko