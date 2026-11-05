KULTÚRA VIEDENSKÉHO “WURSTELPRATERA” BOLA ZARADENÁ DO ZOZNAMU KULTÚRNEHO DEDIČSTVA UNESCO

Rakúsko nie je len ekonomicky vyspelou krajinou a miestom podnikania so zanietenými a inovatívnymi podnikateľmi a podnikateľkami. Rakúsko je aj kultúrnou veľmocou a krajinou, ktorá udržiava svoje zvyky a tradície živé. Mnohé kultúrne pamiatky a slávnosti sľubujú výnimočné zážitky. Pár z nich bolo organizáciou UNESCO (Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru) zapísaných do Zoznamu svetového dedičstva alebo vyhlásených za svetové kultúrne dedičstvo. Týmto spôsobom organizácia napĺňa svoje poslanie chrániť a udržiavať kultúrne dedičstvo. Týka sa to miest, pamiatok, krajín a lokalít, ako aj umeleckých a ústne odovzdávaných tradícií, spoločenských rituálov, techník tradičného remeselného umenia a scénických umení.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa nehmotného kultúrneho dedičstva v polovici októbra sa rakúsky zoznam rozrástol o 6 nových zápisov: popri jódlovaní, výrobe a vedomostiach spojených s výrobou kroja z Walserského údolia či znalostiach a kultúrnych tradíciách týkajúcich sa vzácneho plemena hovädzieho dobytka „Tux-Zillertaler“, bola do Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO zapísaná aj jedna viedenská inštitúcia: predstavujeme „Viedenskú kultúru Wurstelprater“.
Viedenský Wurstelprater v rakúskej metropole patrí medzi najstaršie zábavné parky na svete. Ako obľúbená turistická atrakcia si získal medzinárodnú slávu, avšak na rozdiel od podobných zábavných parkov je vstup do Wurstelprateru už odjakživa zadarmo, čo z neho robí naozaj výnimočné miesto na stretávanie sa s najrôznejšími ľuďmi – každý rok sem prichádza až sedem miliónov návštevníkov, aby si užili 50 stravovacích zariadení a viac ako 200 atrakcií. Je tiež zdrojom inšpirácie, námetov a kulisou pre spisovateľov, skladateľov aj filmárov.
Kedysi bol tento areál cisárskym poľovným revírom, do ktorého mali prístup len šľachtici. V roku 1766 cisár Jozef II. daroval tento zelený park viedenskému obyvateľstvu ako miesto oddychu. S povolením prevádzok verejného stravovania sa začalo to, čo dodnes tvorí osobitú atmosféru viedenského Prateru. Nielenže tu hostinskí, prevádzkovatelia kaviarní a predajcovia medovníkov otvorili svoje stánky, ale pribudli aj hojdačky, kolotoče a kolkárske dráhy. Tak sa do Prateru okrem oddychu nasťahovala aj zábava. Kabinety kuriozít, bábkové divadlá a strelnice, hráči na kolovrátkoch, speváci z vinární a dámske kapely, „Benátky vo Viedni“ (pravdepodobne prvý tematický park na svete), obrie koleso a moderné, vysoko technicky vyspelé veľké atrakcie – Wurstelprater sa od svojho vzniku neustále vyvíjal. Umožňuje to odovzdávanie skúseností a vedomostí v rámci „rodín z Prateru“. Mnohé z nich sú v Prateri usadené už od 19. storočia a vlastnia približne 90 % prevádzok. Poznajú toto miesto, formujú ho už celé generácie a udržujú ho pri živote. Práve oni – spolu s návštevníkmi – vytvárajú jedinečnú atmosféru Prateru.
Práve táto tradícia a kultúra boli uznané za nehmotné kultúrne dedičstvo – práve včas na to, aby sme tento rok oslávili 260. výročie Wiener Wurstelprateru. Vaša prehliadka kultúrneho dedičstva UNESCO môže teraz začať vo Viedni a zavedie vás cez celé Rakúsko.