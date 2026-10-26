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ВІТАЄМО З ДНЕМ АВСТРІЇ!

Сьогодні, 26 жовтня, Австрія відзначає своє національне свято, вшановуючи відновлення повного державного суверенітету у 1955 році та свою відданість незалежності, демократії й міжнародному співробітництву. 
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З роками Національний день Австрії став більше, ніж просто історичною датою. Це свято австрійської культури, інновацій, підприємницького духу та міцних зв’язків із партнерами в усьому світі. 

Австрія відома своїм унікальним поєднанням традицій і сучасності:  

  • Насолодіться традиційною віденською кавовою культурою, яка внесена до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.
  • Відкрийте для себе захопливі альпійські пейзажі та дізнайтеся більше про відданість Австрії принципам сталого розвитку й відновлюваної енергетики.
  • Пориньте у світ всесвітньо відомої австрійської музики, мистецтва та культурної спадщини, які надихають покоління.
  • Познайомтеся з австрійськими компаніями, що формують майбутнє цілих галузей завдяки інноваціям, сучасним технологіям та високим стандартам якості.
  • Скуштуйте австрійську кухню, де гармонійно поєднуються регіональні традиції та сучасна гастрономія. 

Для ADVANTAGE AUSTRIA Національне свято є також нагодою відзначити міцні економічні партнерства, які поєднують Австрію з країнами по всьому світу.

ADVANTAGE AUSTRIA Ukraine щиро вітає всіх австрійців та друзів Австрії з Національним днем Австрії!  

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