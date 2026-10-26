ВІТАЄМО З ДНЕМ АВСТРІЇ!

З роками Національний день Австрії став більше, ніж просто історичною датою. Це свято австрійської культури, інновацій, підприємницького духу та міцних зв’язків із партнерами в усьому світі.
Австрія відома своїм унікальним поєднанням традицій і сучасності:
- Насолодіться традиційною віденською кавовою культурою, яка внесена до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.
- Відкрийте для себе захопливі альпійські пейзажі та дізнайтеся більше про відданість Австрії принципам сталого розвитку й відновлюваної енергетики.
- Пориньте у світ всесвітньо відомої австрійської музики, мистецтва та культурної спадщини, які надихають покоління.
- Познайомтеся з австрійськими компаніями, що формують майбутнє цілих галузей завдяки інноваціям, сучасним технологіям та високим стандартам якості.
- Скуштуйте австрійську кухню, де гармонійно поєднуються регіональні традиції та сучасна гастрономія.
Для ADVANTAGE AUSTRIA Національне свято є також нагодою відзначити міцні економічні партнерства, які поєднують Австрію з країнами по всьому світу.
ADVANTAGE AUSTRIA Ukraine щиро вітає всіх австрійців та друзів Австрії з Національним днем Австрії!