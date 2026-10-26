ВІТАЄМО З ДНЕМ АВСТРІЇ!

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З роками Національний день Австрії став більше, ніж просто історичною датою. Це свято австрійської культури, інновацій, підприємницького духу та міцних зв’язків із партнерами в усьому світі.

Австрія відома своїм унікальним поєднанням традицій і сучасності:

Насолодіться традиційною віденською кавовою культурою, яка внесена до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Насолодіться традиційною віденською кавовою культурою, яка внесена до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Відкрийте для себе захопливі альпійські пейзажі та дізнайтеся більше про відданість Австрії принципам сталого розвитку й відновлюваної енергетики.

Відкрийте для себе захопливі альпійські пейзажі та дізнайтеся більше про відданість Австрії принципам сталого розвитку й відновлюваної енергетики. Пориньте у світ всесвітньо відомої австрійської музики, мистецтва та культурної спадщини, які надихають покоління.

Пориньте у світ всесвітньо відомої австрійської музики, мистецтва та культурної спадщини, які надихають покоління. Познайомтеся з австрійськими компаніями, що формують майбутнє цілих галузей завдяки інноваціям, сучасним технологіям та високим стандартам якості.

Познайомтеся з австрійськими компаніями, що формують майбутнє цілих галузей завдяки інноваціям, сучасним технологіям та високим стандартам якості. Скуштуйте австрійську кухню, де гармонійно поєднуються регіональні традиції та сучасна гастрономія.

Для ADVANTAGE AUSTRIA Національне свято є також нагодою відзначити міцні економічні партнерства, які поєднують Австрію з країнами по всьому світу.



ADVANTAGE AUSTRIA Ukraine щиро вітає всіх австрійців та друзів Австрії з Національним днем Австрії!

