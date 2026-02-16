Територія Австрії становить 83.883 км², країна знаходиться в центрі Європи і межує з
- Німеччиною
- Чехією
- Словаччиною
- Угорщиною
- Словенією
- Італією
- Ліхтенштейном і
- Швейцарією.
Країна належить до центральноєвропейського часового поясу.
Найважливішими регіонами скупчення населення є федеральна столиця Відень (2,028.289 мешканців, 01.01.2025) та столиці федеральних земель
- Ґрац (305.314 мешканців, 01.01.2025)
- Лінц (213.557 мешканців, 01.01.2025) і
- Зальцбурґ (157.659 мешканців, 01.01.2025).
Найвищою вершиною Австрії є гора Ґросґлокнер у гірському масиві Високий Тауерн (3.798 м).
Клімат
Середня температура влітку становить близько 20°C, але може підніматися до 35°C. Взимку температура може опускатися до –15°C, але зазвичай тримається на рівні -4°C. В горах часто трапляються сильні снігопади. Найбільше опадів випадає в травні і червні.
Водні ресурси
Найважливішою водною артерією є Дунай. Найбільше озеро - Нойзідлерзее в Бурґенланді. Приблизно 77% його водної поверхні, що складає 315 км², знаходиться на території Австрії, інша частина - на території Угорщини. Поверхня озера Аттерзее становить 46 км², озера Траунзее - 24 км². Також частина озера Бодензее (24 км² від загальної площі 536 км²) знаходиться на території Австрії.
Корисні копалини
В Австрії добуваються наступні корисні копалини:
- залізна руда
- буре вугілля
- нафта і природний газ
- магнезит
- кварцовий пісок
- гіпс
- свинцева і цинкова руда
- графіт і каолін
Значну роль відіграє добування солі. Іншою важливою сировиною, якою славиться Австрія, є деревина.