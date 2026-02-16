Територія Австрії становить 83.883 км², країна знаходиться в центрі Європи і межує з



Німеччиною

Чехією

Словаччиною

Угорщиною

Словенією

Італією

Ліхтенштейном і

Швейцарією.





Країна належить до центральноєвропейського часового поясу.

Найважливішими регіонами скупчення населення є федеральна столиця Відень (2,028.289 мешканців, 01.01.2025) та столиці федеральних земель

Ґрац (305.314 мешканців, 01.01.2025)

Лінц (213.557 мешканців, 01.01.2025) і

Зальцбурґ (157.659 мешканців, 01.01.2025).





Найвищою вершиною Австрії є гора Ґросґлокнер у гірському масиві Високий Тауерн (3.798 м).

Клімат

Середня температура влітку становить близько 20°C, але може підніматися до 35°C. Взимку температура може опускатися до –15°C, але зазвичай тримається на рівні -4°C. В горах часто трапляються сильні снігопади. Найбільше опадів випадає в травні і червні.



Водні ресурси

Найважливішою водною артерією є Дунай. Найбільше озеро - Нойзідлерзее в Бурґенланді. Приблизно 77% його водної поверхні, що складає 315 км², знаходиться на території Австрії, інша частина - на території Угорщини. Поверхня озера Аттерзее становить 46 км², озера Траунзее - 24 км². Також частина озера Бодензее (24 км² від загальної площі 536 км²) знаходиться на території Австрії.



Корисні копалини

В Австрії добуваються наступні корисні копалини:

залізна руда

буре вугілля

нафта і природний газ

магнезит

кварцовий пісок

гіпс

свинцева і цинкова руда

графіт і каолін





Значну роль відіграє добування солі. Іншою важливою сировиною, якою славиться Австрія, є деревина.

