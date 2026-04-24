Друковані ЗМІ
Провідними щоденними газетами в Австрії, які пишуть також і на економічну тематику, є
Найважливіші економічні журнали
Усі провідні видавництва пропонують окрім друкованого видання також і онлайн-версії.
Найбільший тираж має щоденна газета „Neue Kronen Zeitung“ (зона покриття - 20,9%), далі слідують видання „Heute“, „Kleine Zeitung“, „Der Standard", „Österreich" і „Kurier“.
Радіо і телебачення
Поряд з радіостанціями громадсько-правового Австрійського Радіо (ORF), існують також численні приватні радіостанції, особливо в зонах концентрованого проживання населення.
Концерн ORF транслює передачі на 6 телевізійних каналах загальнонаціонального покриття (ORF eins, ORF2, ORF III Kultur, ORF SPORT +, 3sat und ORF 2 Europe). AATV, PULS 4 і Servus TV є приватними телеканалами, які транслюються по всій країні. Окрім цього, існують також деякі регіональні телевізійні передавачі. Суттєву частку складають громадські та приватні закордонні телевізійні канали, прийняття яких в Австрії достатньо поширене.
|Частка ринку провідних телевізійних каналів (2025)
|ORF2
|20,8 %
|ORFeins
|10,8 %
| ServusTV
|4,7 %
|ZDF
|4,5 %
|RTL
|3,7 %
| VOX
|3,6 %
|ARD
|3,1 %
|PULS 4
|2,7 %
| ATV
|2,6 %
|SAT.1
|2,3 %
|PRO7
|2,3 %