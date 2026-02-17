Повітряне сполучення

Важливі аеропорти з щоденними внутрішніми та міжнародними авіарейсами:

Транспортне сполучення з аеропортами

Міський швидкісний залізничий потяг (City Airport Train, CAT) курсує між центром Відня (вокзал Відень Центральний, Wien Mitte) та аеропортом. Тривалість поїздки становить 16 хвилин.

Автобусне сполучення з аеропортом здійснюється з Західного вокзалів (Westbahnhof), а також зі Шведенплатц (Schwedenplatz) та Kagran.

В аеропорту Швехат на пасажирів чекають також таксі. Таксі слід замовляти заздалегідь. Ціна є фіксованою (включно з перевезенням вантажу) без надбавки за "холостий" проїзд в один кінець.

Залізниця

Міжнародне залізничне сполучення здійснюється практично в усі європейські країни.

Щоденні потяги для автотуристів





Автомобільний транспорт

Правила вуличного руху та дорожні знаки в Австрії загалом такі ж, як і в інших європейських країнах. В Австрії проїзд усіма автобанами та швидкісними магістралями є платним. Під час пересування автошляхами поза межами населенних пунктів в Австрії слід одягати сигнальний жилет, максимально допустима норма вживання алкоголю становить 0,5 промілле. Користування захисними ременями безпеки є обов'язковим. Mаксимально допустима швидкість під час руху (якщо дорожні знаки не вказують нічого іншого):

в населених пунктах: між табличками про початок та закінчення населеного пункту: 50 км/год.

на звичайних автошляхах: 100 км/год.

на автобанах: 130 км/год.





Таксі

Усі таксі у великих містах обладнані належним чином маркованими лічильниками. Тариф обчислюється за кількістю кілометрів та за часом поїздки.

Водний транспорт

На Дунаї курсують численні перевізники на різних водних маршрутах. Окрім цього, на австрійських озерах пропонуються рейсові та розважальні марштрути.

Автобусне сполучення

Компанія « Österreichische Postbus AG» обслуговує 800 ліній з 21.100 автобусна зупинка по всій Австрії. Майже в усі цікаві для туристів населені пункти існують автобусні рейси.

Гірські залізниці та підйомники

А Австрії є також більш, ніж 3.000 канатних доріг і підйомників різних типів.