português
Seitennavigation
Inhalt

Acredia Versicherung AG

Sobre
logotipo

Com uma participação de mercado de 55% e uma carteira de riscos de 29,9 bilhões de euros, a ACREDIA é a seguradora de crédito líder da Áustria e cobre obrigações no país e no exterior. A empresa monitora os riscos para os seus segurados e entra em ação, quando um cliente se torna inadimplente.

O faturamento do Grupo ...

Setor

Como entrar em contato

Como entrar em contato

Sede