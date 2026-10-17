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Admonter Holzindustrie AG

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A ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG é uma empresa de atuação internacional com cerca de 280 colaboradores e um faturamento anual de 69 milhões de euros (2021). Fabricante de produtos de madeira natural de alta qualidade, a ADMONTER produz exclusivamente na sua sede em Admont, na Áustria.

Simplesmente atemporais – os produtos ...

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Admonter Holzindustrie AG
Sägestraße 539
8911 Admont
Áustria
+43361333500
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info@admonter.at
http://www.admonter.com
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