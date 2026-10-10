Andritz AG
Sobre
Como entrar em contatoAnterior Próximo
Como entrar em contato
8 Subsidiárias neste país
Andritz Schuler do Brasil Ltda.
Av. Fagundes de Oliveira, 1515
09950-000 Diadema
Brasil
09950-000 Diadema
Brasil
Andritz Feed & Biofuel Brasil Ltda.
Av. Vicente Machado 589 - Centro
80420-010 Curitiba
Brasil
80420-010 Curitiba
Brasil
Andritz Hydro Inepar do Brasil S/A
Rodovia Manoel de Abreu, km 4.5
14806-500 Araraquara
Brasil
14806-500 Araraquara
Brasil
Andritz do Brasil Ltda.
Av. Vicente Machado 589 - Centro
80420-010 Curitiba
Brasil
80420-010 Curitiba
Brasil
Sindus ANDRITZ Ltda.
Av. Amazonas, 576
90240-541 Porto Alegre
Brasil
90240-541 Porto Alegre
Brasil
ANDRITZ Separation Ind Com.de Equipamentos de Filtracao Ltda.
Rua Progresso, 450
89107-000 Pomerode
Brasil
89107-000 Pomerode
Brasil
Andritz Sprout do Brasil Ltda.
Rua Dona Eugenia, 811
90630-150 Porto Alegre
Brasil
90630-150 Porto Alegre
Brasil
Andritz Ltda.
Rua Presidente Faria 248 - 10 andar
80020-290 Curitiba, Paraná
Brasil
80020-290 Curitiba, Paraná
Brasil
Sede
Andritz AG
Stattegger Straße 18
8045 Graz
Áustria
8045 Graz
Áustria