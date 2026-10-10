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Andritz AG

Sobre
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O conglomerado internacional de tecnologia ANDRITZ fornece um amplo portfólio de instalações, equipamentos, sistemas e serviços inovadores para diversos setores da indústria.

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Como entrar em contato

Como entrar em contato

8 Subsidiárias neste país

Sede

Andritz AG
Stattegger Straße 18
8045 Graz
Áustria
+4331669020
+4380569004
https://www.andritz.com/
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