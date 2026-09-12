ATM Recyclingsystems GmbH
Sobre
A ATM, Arnold Technologie für Metallrecycling, conta com mais de 80 anos de experiência e é uma empresa líder do ASCO Group International. A empresa desenvolve, planeja, fabrica e repara mundialmente sistemas de reciclagem de metais para o processamento de matérias-primas secundárias.
A ATM, Arnold Technologie für Metallrecycling, conta com mais de 80 anos de experiência e é uma empresa líder do ASCO Group International. A empresa desenvolve, planeja, fabrica e repara mundialmente sistemas de reciclagem de metais para o processamento de matérias-primas secundárias.
A empresa, com sede em ...
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Sede
ATM Recyclingsystems GmbH
Josef-Ressel-Gasse 8
8753 Fohnsdorf
Áustria
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