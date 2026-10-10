Binder + Co AG
Sobre
A Binder+Co é especialista de sucesso internacional em máquinas e instalações completas para trituração, peneiração, processamento por via úmida e térmica, separação, bem como embalagem e paletização de granulados de todos os tipos.
A Binder+Co é especialista de sucesso internacional em máquinas e instalações completas para trituração, peneiração, processamento por via úmida e térmica, separação, bem como embalagem e paletização de granulados de todos os tipos.
A empresa, sediada em Gleisdorf, no estado da Estíria, é lider mundial em reciclagem ...
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Sede
Binder + Co AG
Grazer Straße 19 - 25
8200 Gleisdorf
Áustria
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