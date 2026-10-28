Binderholz GmbH
Sobre
A madeireira binderholz é um fornecedor completo de produtos de madeira maciça e soluções inovadoras para construções. O portfólio de produtos de madeira maciça inclui desde madeira serrada, perfis de madeira, placas de madeira maciça coladas com uma e várias camadas, madeira laminada colada, até a madeira compensada ...
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Binderholz GmbH
Zillertalstraße 39
6263 Fügen
Áustria
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Gewerbegebiet 2
5113 Sankt Georgen bei Salzburg
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