Doka GmbH
Sobre
A Doka está entre as empresas líderes do mundo no desenvolvimento, na fabricação e venda de tecnologia de fôrmas para todas as áreas da construção.
A Doka está entre as empresas líderes do mundo no desenvolvimento, na fabricação e venda de tecnologia de fôrmas para todas as áreas da construção.
Com mais de 160 unidades de vendas e logística em mais de 70 países, o Doka dispõe de uma rede de vendas de alto desempenho, garantindo, assim, o fornecimento rápido e ...
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Subsidiárias neste país
Doka Brasil Formas para Concreto Ltda.
Rua Guilherme Lino dos Santos, 756 Jardim Flôr do Campo
07190-010 Guarulhos
Brasil
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Sede
Doka GmbH
Josef-Umdasch-Platz 1
3300 Amstetten
Áustria
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