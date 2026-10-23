Doppelmayr Transport Technology GmbH
Sobre
Com uma vasta gama de sistemas avançados de transporte de material, a Doppelmayr Transport Technology GmbH soluciona todas as demandas de transporte na área de material a granel e de cargas unitárias, desde teleféricos de material, de qualidade comprovada, a sistemas inovadores de transporte por correia.
Com uma vasta gama de sistemas avançados de transporte de material, a Doppelmayr Transport Technology GmbH soluciona todas as demandas de transporte na área de material a granel e de cargas unitárias, desde teleféricos de material, de qualidade comprovada, a sistemas inovadores de transporte por correia.
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Doppelmayr Transport Technology GmbH
Konrad-Doppelmayr-Straße 1
6922 Wolfurt
Áustria
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