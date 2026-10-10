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E. Hawle Armaturenwerke GmbH

Sobre
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A Hawle, empresa familiar fundada em 1948, é líder mundial na fabricação de válvulas pesadas. O Grupo Hawle Austria produz válvulas de qualidade, de longa vida útil, para sistemas de água potável e esgoto, respeitando as normas europeias e padrões superiores.

A garantia de qualidade única na área de água potável, de ...

Setor

Como entrar em contato

Como entrar em contato

Sede

E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Wagrainer Straße 13
4840 Vöcklabruck
Áustria
+43767272576
hawle@hawle.at
http://www.hawle.com
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