FRONIUS INTERNATIONAL GmbH

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A Fronius International emprega cerca de 6.000 colaboradores no mundo todo, atuando nas áreas de tecnologia de soldagem, energia solar e tecnologia de carregamento de baterias.

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