Head Sport GmbH
Como entrar em contato
Sede
6921 Kennelbach
Áustria
Perfil da empresa
Desde 1950, a HEAD é símbolo de design inovador, excelência técnica e paixão pelo esporte. A HEAD comercializa um portfólio internacional de marcas:
• HEAD (produtos para esportes de inverno, raquetes e natação)
• PENN (bolas de tênis e raquetebol)
• TYROLIA (fixações para esqui)
• MARES/SSI/rEvo (equipamentos e treinamento para mergulho)
• LiveAboard (viagens de mergulho)
• ZOGGS (acessórios para natação)
• INDIGO (equipamentos para esqui e snowboard)
• AQUALUNG (produtos para mergulho e snorkeling)
Oportunidades de negócios
HEAD ESQUIS / CALÇADOS / FIXAÇÕES – DESEMPENHO DE ALTO NÍVEL PARA LOCAÇÃO E VENDA
A rede de distribuição profissional da HEAD garante um atendimento seguro e eficiente dos produtos HEAD, oferecendo aos revendedores e locadoras o mais alto nível de serviço e suporte.
A HEAD é referência em soluções bem concebidas para locação de esquis e produtos de alta qualidade para venda. Muitas das maiores locadoras de esquis do mundo confiam na HEAD e se beneficiam da experiência e do conhecimento que a HEAD adquiriu ao longo de anos de colaboração com parceiros internacionais de locação.