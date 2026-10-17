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Hirsch Maschinenbau GmbH

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A HIRSCH Maschinenbau é líder em tecnologia na área de fabricação de máquinas e equipamentos de alta qualidade para o processamento de EPS e EPP.

Uma das melhores fornecedoras do mundo de tecnologia inovadora em máquinas e construção de moldes destinados ao processamento de peças moldadas e isolantes, a HIRSCH ...

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