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Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH

Sobre
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Passado e presente, arte e prazer – experimente o charme especial de um hotel de primeira classe no coração de Viena. O tradicional Ambassador Hotel está localizado no centro histórico, entre a praça Stephansplatz e a Ópera, e é o ponto de partida ideal para quem visita Viena.

Os quartos e apartamentos amplos e ...

Setor

Como entrar em contato

Como entrar em contato

Sede

Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Kärntner Straße 22
1010 Wien
Áustria
+431961610
+4315132999
office@ambassador.at
http://www.ambassador.at
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