Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Sobre
Passado e presente, arte e prazer – experimente o charme especial de um hotel de primeira classe no coração de Viena. O tradicional Ambassador Hotel está localizado no centro histórico, entre a praça Stephansplatz e a Ópera, e é o ponto de partida ideal para quem visita Viena.
Passado e presente, arte e prazer – experimente o charme especial de um hotel de primeira classe no coração de Viena. O tradicional Ambassador Hotel está localizado no centro histórico, entre a praça Stephansplatz e a Ópera, e é o ponto de partida ideal para quem visita Viena.
Os quartos e apartamentos amplos e ...
Como entrar em contato
Como entrar em contato
Sede
Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Kärntner Straße 22
1010 Wien
Áustria
1010 Wien
Áustria