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JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH

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A JOANNEUM RESEARCH desenvolve soluções e tecnologias para a economia e indústria em uma ampla gama de setores e realiza pesquisa de ponta de nível internacional.

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