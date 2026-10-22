JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
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A JOANNEUM RESEARCH desenvolve soluções e tecnologias para a economia e indústria em uma ampla gama de setores e realiza pesquisa de ponta de nível internacional.
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