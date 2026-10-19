Kraus & Naimer Produktion GmbH
Sobre
A Kraus & Naimer é pioneira, há muitos anos, na área de engenharia elétrica e técnicas de comutação. O alto grau de integração vertical, leveza dos produtos, know-how de longa data, certificações internacionais e soluções flexíveis devido ao sistema modular único posicionam a Kraus & Naimer no setor como primeiro ...
Como entrar em contatoAnterior Próximo
Como entrar em contato
2 Subsidiárias neste país
Kraus & Naimer Ind. Com. Ltda.
Rua Santa Monica, 1061 Parque Industrial San José
06715-865 Cotia
Brasil
06715-865 Cotia
Brasil
Kraus & Naimer Ltda - RS
Rua José Vieiro,70 - Casa 101
91170-130 Porto Alegre
Brasil
91170-130 Porto Alegre
Brasil
Sede
Kraus & Naimer Produktion GmbH
Schumanngasse 39
1180 Wien
Áustria
1180 Wien
Áustria