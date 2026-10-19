português
Seitennavigation
Inhalt

Kraus & Naimer Produktion GmbH

Sobre
logotipo

A Kraus & Naimer é pioneira, há muitos anos, na área de engenharia elétrica e técnicas de comutação. O alto grau de integração vertical, leveza dos produtos, know-how de longa data, certificações internacionais e soluções flexíveis devido ao sistema modular único posicionam a Kraus & Naimer no setor como primeiro ...

Setor

Como entrar em contato

Como entrar em contato

2 Subsidiárias neste país

Sede

Kraus & Naimer Produktion GmbH
Schumanngasse 39
1180 Wien
Áustria
+431404 06
salesknw@krausnaimer.com
http://www.krausnaimer.com
vCard