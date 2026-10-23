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Leobersdorfer Maschinenfabrik GmbH

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A Leobersdorfer Maschinenfabrik (LMF) é uma empresa líder em soluções inovadoras para compressores.

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Leobersdorfer Maschinenfabrik GmbH
Südbahnstraße 28
2544 Leobersdorf
Áustria
+43225690010
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https://www.LMF.at
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