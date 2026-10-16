Leonhard Lang GmbH
Como entrar em contato
Sede
6020 Innsbruck
Áustria
Perfil da empresa
A Leonhard Lang, fundada em 1872, é uma empresa familiar com mais de 150 anos de tradição, especializada há mais de 40 anos em inovações na área da tecnologia médica. Graças ao seu comprometimento contínuo, a empresa possui um know-how excepcional nas áreas de produção, construção de máquinas especiais, gestão de processos, bem como pesquisa e desenvolvimento.
Os sistemas de eletrodos da Leonhard Lang – incluindo soluções para ECG, desfibrilação, eletrocirurgia, sensores integrados, estimulação e biossensores – são desenvolvidos de acordo com os mais elevados padrões de qualidade e contam com a credibilidade de especialistas em todo o mundo.
Além da comercialização com a sua própria marca, “Skintact”, a Leonhard Lang também oferece seus produtos como soluções OEM personalizadas.
Oportunidades de negócios
Produtos médicos descartáveis
Eletrodos de ECG, eletrodos de desfibrilação, eletrodos neutros
Nas regiões onde a Leonhard Lang ainda não está presente, a empresa busca ativamente parceiros em potencial para construir relações comerciais de longo prazo. Além disso, a empresa austríaca deseja demonstrar sua competência no desenvolvimento conjunto de produtos.