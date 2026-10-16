© Leonhard Lang GmbH

A Leonhard Lang, fundada em 1872, é uma empresa familiar com mais de 150 anos de tradição, especializada há mais de 40 anos em inovações na área da tecnologia médica. Graças ao seu comprometimento contínuo, a empresa possui um know-how excepcional nas áreas de produção, construção de máquinas especiais, gestão de processos, bem como pesquisa e desenvolvimento.

Os sistemas de eletrodos da Leonhard Lang – incluindo soluções para ECG, desfibrilação, eletrocirurgia, sensores integrados, estimulação e biossensores – são desenvolvidos de acordo com os mais elevados padrões de qualidade e contam com a credibilidade de especialistas em todo o mundo.

Além da comercialização com a sua própria marca, “Skintact”, a Leonhard Lang também oferece seus produtos como soluções OEM personalizadas.

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