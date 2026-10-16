Marinomed Biotech AG
Sobre
A Marinomed Biotech AG é uma empresa biofarmacêutica com sede em Viena. Seu foco é o desenvolvimento de produtos inovadores na área de doenças oculares e respiratórias, baseados em plataformas tecnológicas patenteadas.
A Marinomed Biotech AG é uma empresa biofarmacêutica com sede em Viena. Seu foco é o desenvolvimento de produtos inovadores na área de doenças oculares e respiratórias, baseados em plataformas tecnológicas patenteadas.
A plataforma Carragelose® abrange produtos inovadores patenteados para o tratamento de infecções ...
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Sede
Marinomed Biotech AG
Hovengasse 25
2100 Korneuburg
Áustria
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