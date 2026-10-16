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Marinomed Biotech AG

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A Marinomed Biotech AG é uma empresa biofarmacêutica com sede em Viena. Seu foco é o desenvolvimento de produtos inovadores na área de doenças oculares e respiratórias, baseados em plataformas tecnológicas patenteadas.

A plataforma Carragelose® abrange produtos inovadores patenteados para o tratamento de infecções ...

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Marinomed Biotech AG
Hovengasse 25
2100 Korneuburg
Áustria
+43226290300
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office@marinomed.com
http://www.marinomed.com
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