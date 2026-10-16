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A Medizinische Universität Wien é uma das principais instituições de pesquisa e formação biomédica da Europa.

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A Medizinische Universität Wien é uma das principais instituições de pesquisa e formação biomédica da Europa. Com cerca de 6.500 alunos e mais de 6.000 colaboradores, ela reúne pesquisa de excelência, ensino inovador e medicina de ponta. Uma particularidade é oTriple-Track-Modell, que combina e promove de forma específica trajetórias de carreira nas áreas de pesquisa, ensino e prática clínica.

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© Medizinische Universität Wien
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Oportunidades de negócios

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Pesquisa de excelência, ensino inovador e medicina de ponta

A Medizinische Universität está em busca de talentos internacionais (doutorandos, pós-doutorandos e pesquisadores) que queiram trabalhar em um ambiente de pesquisa de excelência. A Medizinische Universität Wien oferece infraestrutura de última geração, conexão direta com a mais avançada medicina e alta qualidade de vida em uma das cidades mais agradáveis para se viver na Europa.