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MTA-Messtechnik GmbH

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A MTA Messtechnik GmbH dedica-se à pesquisa e ao desenvolvimento de tecnologias para a indústria de água e esgotos, fabricando produtos tecnicamente inovadores.

A empresa é líder em aplicações para averiguação e manutenção de sistemas municipais de água e esgotos, inclusive limpeza de redes de abastecimento de água ...

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MTA-Messtechnik GmbH
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9300 St. Veit an der Glan
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office@mta-messtechnik.at
http://www.mta-messtechnik.at
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