Hexagon | NEXTSENSE
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A NEXTSENSE, líder mundial em tecnologia, desenvolveu o sistema patenteado CALIPRI. A medição de perfis sem contato e a inspeção de superfícies com ajuste automatizado de inclinação e rotação excluem completamente interferências dos usuários.
A NEXTSENSE, líder mundial em tecnologia, desenvolveu o sistema patenteado CALIPRI. A medição de perfis sem contato e a inspeção de superfícies com ajuste automatizado de inclinação e rotação excluem completamente interferências dos usuários.
Os sistemas de medição e testes estacionários e portáteis são usados para ...
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8053 Graz
Áustria
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