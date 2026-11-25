Pantreon GmbH
Sobre
ZELIX MEMBRANe.KINETICS é uma tecnologia inovadora da Pantreon, com alto desempenho, até mesmo para líquidos viscosos. Muitos líquidos orgânicos e industriais apresentam propriedades coloidais, para os quais a carga elétrica nas interfaces é essencial. Isso é amparado por meios eletrocinéticos.
ZELIX MEMBRANe.KINETICS é uma tecnologia inovadora da Pantreon, com alto desempenho, até mesmo para líquidos viscosos. Muitos líquidos orgânicos e industriais apresentam propriedades coloidais, para os quais a carga elétrica nas interfaces é essencial. Isso é amparado por meios eletrocinéticos.
A mundialmente ...
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Sede
Pantreon GmbH
Krottenseestraße 47
4810 Gmunden
Áustria
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