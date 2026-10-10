Primetals Technologies Austria GmbH
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Como entrar em contato
3 Subsidiárias neste país
VAI-Ingdesi Automation Ltda.
Rua Mato Grosso 960, 8 andar
30190-081 Belo Horizonte
Brasil
30190-081 Belo Horizonte
Brasil
VAI-INGDESI Automation Ltda.
05429-000 São Paulo
Brasil
Brasil
Primetals Technologies Brazil Ltda.
Rua Campo Limpo, 100 - Santa Cruz
23565-100 Rio de Janeiro
Brasil
23565-100 Rio de Janeiro
Brasil
Sede
Primetals Technologies Austria GmbH
Turmstraße 44
4031 Linz
Áustria
4031 Linz
Áustria