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A Redblocsystems oferece um sistema de peças pré-fabricadas altamente rentável que compensa em curtíssimo prazo. Os elementos de alvenaria de alta qualidade podem ser fabricados, de forma eficiente e econômica, de tijolos, blocos sílico-calcários, concreto poroso, blocos de concreto e outros materiais minerais sólidos.

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Redbloc | Redblocsystems GmbH
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A Redblocsystems oferece um sistema de peças pré-fabricadas altamente rentável que compensa em curtíssimo prazo. Os elementos de alvenaria de alta qualidade podem ser fabricados, de forma eficiente e econômica, de tijolos, blocos sílico-calcários, concreto poroso, blocos de concreto e outros materiais minerais sólidos.

Vantagens:
- tecnologia comprovada de peças pré-fabricadas
- produção „just-in-time“
- alta qualidade e precisão
- cortes exatos (tetos inclinados, janelas etc.)
- prazos de construção curtos
- custos calculáveis
- viabilidade para todos os tipos de prédios

A Redblocsystems une as vantagens extraordinárias da construção maciça quanto à qualidade da habitação, sustentabilidade, bem como ao isolamento térmico e acústico, à maior eficiência dos processos de construção com pré-fabricados.

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Oportunidades de negócios

Oportunidades de negócios

O FUTURO DA CONSTRUÇÃO. EFICIENTE E COMPLETAMENTE AUTOMÁTICA

A Redblocsystems oferece instalações turn key completamente automáticas e semiautomáticas para a pré-fabricação de elementos de alvenaria. As peças pré-fabricadas são produzidas sob medida. Todas as formas específicas, como telhados inclinados, canais para instalações, vãos para janelas e portas, são produzidas de maneira completamente automática.

A Redblocsystems dispõe das autorizações técnicas de construção necessárias e oferece seu know-how no âmbito da concessão de licenças. A Redblocsystems é a solução do futuro para a falta de mão-de-obra especializada e eleva a produtividade na construção.

O grupo-alvo são os fabricantes de materiais de construção e as empresas de construção.

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