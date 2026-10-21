Salinen Austria Aktiengesellschaft
Sobre
A Salinen Austria AG é uma das produtoras de sal líderes da Europa. Atualmente, a empresa austríaca produz 1,1 milhão de tonelada de sal, com um percentual de exportação de 55%. São 520 colaboradores atuando na Áustria e nas oito filiais de vendas do sudeste da Europa. Os produtos são fabricados a partir do mais puro ...
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Sede
Salinen Austria Aktiengesellschaft
Steinkogelstraße 30
4802 Ebensee
Áustria
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