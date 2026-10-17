A Snowsports GmbH – Snowsports Academy é especializada na formação e aperfeiçoamento de instrutores de esqui e snowboard, no desenvolvimento de projetos de esportes na neve e na consultoria em turismo de esportes de inverno.

Os nossos pontos fortes:

• Formação de instrutores de esqui e snowboard austríacos em alemão e inglês

• Consultoria e desenvolvimento de projetos para a promoção dos esportes na neve

• Projetos para o desenvolvimento de esportes de inverno em áreas urbanas

• Formação na Áustria ou na sede de um parceiro internacional

Como parceiro eficiente, que conta com 50 anos de experiência no setor dos esportes de inverno, a qualidade e a paixão na cooperação com os nossos parceiros de projeto são para nós uma prioridade.

Como parceiro eficiente que conta com 50 anos de experiência no setor dos esportes de inverno, a qualidade e a paixão na cooperação com os nossos parceiros de projeto são para nós uma prioridade. © Snowsports Academy