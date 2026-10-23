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STRABAG AG

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A STRABAG Wassertechnik constrói principalmente estações de tratamento de esgoto e de água potável, estações simples de tratamento de resíduos sólidos, incluindo a construção e o fechamento de aterros sanitários na Europa Central, Oriental e no sudeste europeu, bem como em alguns países selecionados fora da Europa.

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