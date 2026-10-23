STRABAG AG
Sobre
A STRABAG Wassertechnik constrói principalmente estações de tratamento de esgoto e de água potável, estações simples de tratamento de resíduos sólidos, incluindo a construção e o fechamento de aterros sanitários na Europa Central, Oriental e no sudeste europeu, bem como em alguns países selecionados fora da Europa.
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Donau-City-Straße 9
1220 Wien
Áustria
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Ortenburgerstraße 27
9800 Spittal an der Drau
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Wiener Straße 24
3382 Loosdorf
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Westbahnstrasse 62/1
4614 Marchtrenk
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