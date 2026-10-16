Trotec Laser GmbH
Sobre
Trotec é a empresa líder mundial na fabricação de máquinas laser para gravar, cortar e marcar materiais. Contamos com mais de 450 empregados em 18 filiais e 113 distribuidores em todo o mundo. Oferecemos a mais amplia rede internacional de serviço e distribução de maquinaria e consumíveis para laser.
Trotec é a empresa líder mundial na fabricação de máquinas laser para gravar, cortar e marcar materiais. Contamos com mais de 450 empregados em 18 filiais e 113 distribuidores em todo o mundo. Oferecemos a mais amplia rede internacional de serviço e distribução de maquinaria e consumíveis para laser.
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Sede
Trotec Laser GmbH
Freilinger Straße 99
4614 Marchtrenk
Áustria
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