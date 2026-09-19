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Werner & Weber GmbH

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A empresa Werner & Weber atua há mais de 30 anos na área de desenvolvimento e fabricação de produtos inovadores para a coleta de lixo, bem como de projetos e vendas de equipamentos de remoção de resíduos. Nosso portfólio abrange prensas de lixo móveis e estacionárias destinadas à compressão em contêineres, estações de ...

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Werner & Weber GmbH
IGC Industrial Campus Gattendorf, Nord 1 Unit A1
2474 Gattendorf
Áustria
+4315449240
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infoline@werner-weber.com
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