Werner & Weber GmbH
Sobre
A empresa Werner & Weber atua há mais de 30 anos na área de desenvolvimento e fabricação de produtos inovadores para a coleta de lixo, bem como de projetos e vendas de equipamentos de remoção de resíduos. Nosso portfólio abrange prensas de lixo móveis e estacionárias destinadas à compressão em contêineres, estações de ...
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Sede
Werner & Weber GmbH
IGC Industrial Campus Gattendorf, Nord 1 Unit A1
2474 Gattendorf
Áustria
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