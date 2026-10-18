Borealis Polyolefine GmbH
Kurze Info über uns
Borealis ist ein führender Anbieter innovativer Lösungen in den Bereichen Polyolefine, Basischemikalien und Pflanzennährstoffe. Borealis hat seine Konzernzentrale in Wien, und beschäftigt rund 6.600 Mitarbeiter in mehr als 120 Ländern. Im Jahr 2016 erwirtschaftete Borealis Umsatzerlöse von EUR 7,2 Milliarden und einen ...
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Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
Borealis Polyolefine GmbH
St.-Peter-Straße 25
4021 Linz
Österreich
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Borealis Polyolefine GmbH
Danubiastraße 21-25
2320 Schwechat-Mannswörth
Österreich
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