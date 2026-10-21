CONDA GmbH
Kurze Info über uns
Die österreichische Crowdinvesting-Plattform CONDA eröffnet jungen Start-ups, KMUs und Immobilienentwicklern aus der DACH- und CEE-Region neue Wege der Eigenkapitalfinanzierung.
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Die Crowdinvesting-Plattform www.conda.eu dient als Schnittstelle zwischen Kleininvestoren und Unternehmen und ermöglicht – bereits ab 100 ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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1220 Wien
Österreich
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