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CONDA GmbH

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Die österreichische Crowdinvesting-Plattform CONDA eröffnet jungen Start-ups, KMUs und Immobilienentwicklern aus der DACH- und CEE-Region neue Wege der Eigenkapitalfinanzierung.

Die Crowdinvesting-Plattform www.conda.eu dient als Schnittstelle zwischen Kleininvestoren und Unternehmen und ermöglicht – bereits ab 100 ...

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