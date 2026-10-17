奥地利冬季运动日 2026

第14届奥地利冬季运动日开放报名



活动名称：2026奥地利冬季运动日

举办地点：吉林松花湖滑雪度假区

活动日期：2026年12月11日至13日





奥地利驻华使馆商务处与奥地利国家旅游局诚挚邀请您参加于吉林松花湖度假区举办的第14届奥地利冬季运动日！





2026年12月11日（星期五）至12月13日（星期日）期间，来自商界、政界及媒体界的嘉宾将齐聚一堂，共同参与一场精彩纷呈的行业盛会。活动期间将举办专题会议及论坛，围绕冬季运动产业的热点议题和发展趋势展开深入交流与探讨。





本 届活动的特别亮点之一是由奥地利知名冬季运动品牌 HEAD 支持举办的滑雪比赛。此外，活动还包括欢迎酒会（Welcome Reception）以及传统蒂罗尔风格晚宴（Tirol Gala Dinner），晚宴期间将安排精彩的音乐表演，并呈现奥地利与中国特色美食，为嘉宾打造难忘的交流体验。





欢迎您携同商业伙伴共同参与活动，在体验冰雪运动魅力的同时，拓展行业人脉、发掘新的合作机会。



如您有意参加，请填写活动报名表（英文版或中文版），并于 2026年11月16日前发送至： peking@advantageaustria.org



酒店房间数量及滑雪比赛参赛名额有限，先到先得。



如有问题，请联系：

奥地利驻华大使馆商务处

电话： +86 10 8527 5050

邮箱：peking@advantageaustria.org





本次活动由 ADVANTAGE AUSTRIA和奥地利国家旅游局联合举办，多贝玛亚与海德作为本次活动的铂金赞助商，为活动提供了鼎力支持。









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