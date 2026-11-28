标准界定了以下项目范围，如：
- 产品要求
保障产品符合适用性、兼容性、安全性以及卫生和环保要求
- 生产流程
例如专业技术要求或工作任务的分配测量方式测量方式
证明符合极限值要求
- 条款定义
以简化统一的专业术语在商业合作伙伴、客户、审核部门和官方机构之间进行沟通
- 简单比较产品和服务
- 确保合理经济的生产规划及流程
- 减轻例行工作的负担
- 清除国内、欧洲及国际贸易壁垒
- 简化市场准入条件
欧洲标准
目前大范围适用于奥地利的标准——超过２万项——均源自于欧洲。欧洲标准（在奥地利表示为“ ÖNORMEN EN ”）由国家委员会代表共同起草并一致通过，通用于所有欧盟（ EU ）及欧洲自由贸易联盟（ EFTA ）成员国内，并以此扫清了欧洲经济区（ EWR ）内的贸易壁垒。
欧洲境内标准化组织有：
- 欧洲标准委员会（CEN）
- 欧洲电工标准化委员会（CENELEC）
- 欧洲电信标准协会（ETSI）
查看包括相关标准的欧盟准则一览表，敬请访问 "New Approach" (en).
国际标准
除了欧洲标准，还有所谓的国际公认标准，它由国际标准化组织（ ISO ）制定。国际标准在奥地利被称为“ ÖNORM ISO ”，许多国际标准同时也是欧洲以及奥地利国家标准（在奥地利表示为“ ÖNORM EN ISO ”）。
国际性的标准化组织：
- 国际标准化组织 (ISO)
- 国际电工标准化组织 (IEC)
- 国际电信联盟 (ITU)
国家标准
虽然奥地利标准总额的８０％取自欧洲（及国际）标准，但还是有一部分是纯粹的国家标准。奥地利国家标准（ ÖNORMEN ）曾经并将一如既往地在各个跨国标准未涉及的领域内继续发挥作用。
欧盟国家进口商品
自由的商品流通是欧洲自由贸易的基础。已允许进入奥地利市场的商品——因其符合了相关欧盟准则最基本的要求和相关标准——因此也获得了欧盟其它国家的通行证。
若有商品不在欧洲标准范围内，或商品输入国要求必须符合该国标准，请与 奥地利标准化协会贸易与服务部接洽。
欧盟以外的其它国家的商品进口
国家（奥地利）及欧洲标准都确保了奥地利进口商品的高度安全性和高级质量水准。因此您所出口的商品必须在法律和规范方面满足商品输入国的要求，才能顺利进入市场。
如需了解商品输入国的现行标准和法律条文，敬请参阅：奥地利标准化协会贸易与服务部:
ON
Sales & Service
Heinestraße 38
1020 Vienna
奥地利
+43 1 213 00-805
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html
您可以在奥地利标准化协会贸易及服务部获得——费用补偿——必需的标准。按照要求，贸易及服务部工作人员也会调查目标国的标准规定及其规范性原版文件。
获取标准
您可以全天候在线免费查阅奥地利标准化协会的网上商店：www.on-norm.at/shop在搜索栏内输入关键词、文件编号、完整或部分的文件名称即可。
内有大约２０万份文件供您检索，并可获得关于费用补偿的全文信息。其中包括：
- 奥地利国家标准（ÖNORMEN）和奥地利标准化协会规定（ONR）
- 德文、英文版的所有欧洲标准（EN）
- 所有国际标准（ISO、IEC）
- 其它国家标准（如：德文、英文版德国国家标准DIN)
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奥地利
+43 1 213 00-805
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奥地利标准化协会还提供了取得产品合格认证的其它途径，如“奥地利标准……检测”系统。奥地利标准化协会（ ON ）提供的其它一致性认证标识有： 奥地利标准化协会认证产品、奥地利标准化协会认证服务、奥地利标准化认证个人、欧盟产品认证标志（ Keymark ）、欧洲标准化委员会认证（ CENCER ）。更多详情请登录网页：www.on-norm.at/publish/zert_systeme_alle.html.
此外，奥地利标准化协会作为指定发证机构，可颁发欧盟合格认证以及工厂生产控制系统认证（获得 CE 建材认证标识的先决条件）。详情敬请咨询：
ON CERT
Dipl.-Ing. Wolfgang Höhnl
Heinestraße 38
1020 Vienna
奥地利
+43 1 213 00-524
+43 1 213 00-520
wolfgang.hoehnl@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/kontakt_on_cert.html