欧洲标准

奥地利国内执行奥地利标准（ ÖNORM ），它是由奥地利标准化协会（ ON ）制定的。这个协会由奥地利标准协会委员会的代表在１９７１年标准法的框架基础上，组织并调整了其中涉及到的经济、管理、消费者权益保护等方面的相关标准。

目前大范围适用于奥地利的标准——超过２万项——均源自于欧洲。欧洲标准（在奥地利表示为“ ÖNORMEN EN ”）由国家委员会代表共同起草并一致通过，通用于所有欧盟（ EU ）及欧洲自由贸易联盟（ EFTA ）成员国内，并以此扫清了欧洲经济区（ EWR ）内的贸易壁垒。



欧洲境内标准化组织有：

欧洲标准委员会（CEN）

欧洲电工标准化委员会（CENELEC）

欧洲电信标准协会（ETSI）

国际标准

除了欧洲标准，还有所谓的国际公认标准，它由国际标准化组织（ ISO ）制定。国际标准在奥地利被称为“ ÖNORM ISO ”，许多国际标准同时也是欧洲以及奥地利国家标准（在奥地利表示为“ ÖNORM EN ISO ”）。



国际性的标准化组织：

国际标准化组织 (ISO)

国际电工标准化组织 (IEC)

国际电信联盟 (ITU)

国家标准

虽然奥地利标准总额的８０％取自欧洲（及国际）标准，但还是有一部分是纯粹的国家标准。奥地利国家标准（ ÖNORMEN ）曾经并将一如既往地在各个跨国标准未涉及的领域内继续发挥作用。